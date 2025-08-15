15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Bucaspor'da ayrılık: Emre Erdem

Bucaspor, 23 yaşındaki stoperi Emre Erdem'i 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ye sattı.

calendar 15 Ağustos 2025 14:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor'da ayrılık: Emre Erdem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 23 yaşındaki stoperi Emre Erdem'i 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'ya sattı.

Sarı-lacivertli kulüple sona eren sözleşmesini 1 Haziran'da 2028'e kadar uzatan Emre, yönetimle karşılıklı anlaşarak yuvadan uçtu. Bucaspor'un bu transferden bonservis ücreti elde ettiği belirtildi. Erzurumspor'la 3 yıllık anlaşmaya varan defans oyuncusunun yeni kulübüyle lisansı çıktı.

Bucaspor'da futbola başlayan Emre, 2021'de profesyonel oldu. Sarı-lacivertli formayla 3'üncü Lig'de 6 maça çıkan genç futbolcu, 2'nci Lig'de 62 müsabakada oynadı ve 2 gol kaydetti. Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı alan Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi birçok as futbolcusunu kaybetmesine rağmen kadrosunu takviye edememişti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.