01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Bucaspor 1928 şaha kalktı

Son iki maçından galibiyet ile ayrılan Bucaspor 1928'de hedef düşme hattından çıkmak olarak belirlendi.

Bucaspor 1928 şaha kalktı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme potasından kurtulma savaşı veren Bucaspor 1928 son maçlarda adeta şaha kalktı. Bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ertelenen lige müthiş dönüş yapan Bucaspor, önce evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yendi, ardından Elazığspor deplasmanından da 1-0 galip ayrılarak ilk kez 2'de 2 yaptı.

İlk 11 haftada hiç kazanamayan, son 2 maçta aldığı 2 galibiyetle 9 puana ulaşan Bucaspor 1928, sonunculuktan 16'ncı sıraya yükseldi. Henüz düşme hattından çıkamayan İzmir ekibi çıkışa geçerek taraftarını umutlandırdı.

Teknik direktör Tolga Doğantez kurtuluş hattıyla aralarında 2 puan fark kaldığını belirterek, "Devre arasına düşme potasının üzerinde girmeyi hedefliyoruz" dedi. Bucaspor 1928, bu hafta evinde Ankaragücü ile oynayacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
