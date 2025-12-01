Bucaspor 1928 şaha kalktı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme potasından kurtulma savaşı veren Bucaspor 1928 son maçlarda adeta şaha kalktı. Bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ertelenen lige müthiş dönüş yapan Bucaspor, önce evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yendi, ardından Elazığspor deplasmanından da 1-0 galip ayrılarak ilk kez 2'de 2 yaptı.



İlk 11 haftada hiç kazanamayan, son 2 maçta aldığı 2 galibiyetle 9 puana ulaşan Bucaspor 1928, sonunculuktan 16'ncı sıraya yükseldi. Henüz düşme hattından çıkamayan İzmir ekibi çıkışa geçerek taraftarını umutlandırdı.



Teknik direktör Tolga Doğantez kurtuluş hattıyla aralarında 2 puan fark kaldığını belirterek, "Devre arasına düşme potasının üzerinde girmeyi hedefliyoruz" dedi. Bucaspor 1928, bu hafta evinde Ankaragücü ile oynayacak.



