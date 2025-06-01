Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard, Paris Saint Germain'in zaferinin ardından yorumlarını aktardı.
Daha öncesinde Rangers ve Aston Villa gibi takımlarda teknik direktörlük yapan efsanevi futbolcu'nun maç sonu görüşleri şu şekilde:
Paris'ten harika bir performans! Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda muazzamlardı! Ne harika bir performans! Bu kulübün geleceği insanı korkutacak seviyede!"
Daha öncesinde Rangers ve Aston Villa gibi takımlarda teknik direktörlük yapan efsanevi futbolcu'nun maç sonu görüşleri şu şekilde:
Paris'ten harika bir performans! Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda muazzamlardı! Ne harika bir performans! Bu kulübün geleceği insanı korkutacak seviyede!"