Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard, Paris Saint Germain'in zaferinin ardından yorumlarını aktardı.



Daha öncesinde Rangers ve Aston Villa gibi takımlarda teknik direktörlük yapan efsanevi futbolcu'nun maç sonu görüşleri şu şekilde:



Paris'ten harika bir performans! Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda muazzamlardı! Ne harika bir performans! Bu kulübün geleceği insanı korkutacak seviyede!"



