Bu kadar mı fark eder: Fred ve İsmail Yüksek

Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçta Fred ve İsmail Yüksek'in oyuna girmesiyle birlikte kontrolü aldı ve skoru 3-2'ye getirip tura ortak oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bu kadar mı fark eder: Fred ve İsmail Yüksek
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11 Nisan 2024 21:30
Son güncelleme 11 Nisan 2024 21:36
Fenerbahçe'de iki oyuncu maçın gidişatını değiştirdi.

Maç başından itibaren savunmadan pasla çıkmaya çalışan ve savunmadan hücuma geçişte geride yapılan pas hataları nedeniyle kalesinde goller gören Fenerbahçe, 57. dakikada 3-0 geriye düştü.

63. dakikada Rade Krunic ve Miha Zajc kenara geldi, yerlerine İsmail Yüksek ve Fred dahil oldu.

Orta sahada hakimiyeti kazanan ve Olympiakos kalesine baskı kuran Fenerbahçe, 67. dakikada Dusan Tadic'in penaltı ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleriyle giden tura ortak oldu.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe akşamı 22.00'de Kadıköy'de oynanacak.

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