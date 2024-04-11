Bu kadar mı fark eder: Fred ve İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de iki oyuncu maçın gidişatını değiştirdi.
Maç başından itibaren savunmadan pasla çıkmaya çalışan ve savunmadan hücuma geçişte geride yapılan pas hataları nedeniyle kalesinde goller gören Fenerbahçe, 57. dakikada 3-0 geriye düştü.
63. dakikada Rade Krunic ve Miha Zajc kenara geldi, yerlerine İsmail Yüksek ve Fred dahil oldu.
Orta sahada hakimiyeti kazanan ve Olympiakos kalesine baskı kuran Fenerbahçe, 67. dakikada Dusan Tadic'in penaltı ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleriyle giden tura ortak oldu.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe akşamı 22.00'de Kadıköy'de oynanacak.
Maç başından itibaren savunmadan pasla çıkmaya çalışan ve savunmadan hücuma geçişte geride yapılan pas hataları nedeniyle kalesinde goller gören Fenerbahçe, 57. dakikada 3-0 geriye düştü.
63. dakikada Rade Krunic ve Miha Zajc kenara geldi, yerlerine İsmail Yüksek ve Fred dahil oldu.
Orta sahada hakimiyeti kazanan ve Olympiakos kalesine baskı kuran Fenerbahçe, 67. dakikada Dusan Tadic'in penaltı ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleriyle giden tura ortak oldu.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe akşamı 22.00'de Kadıköy'de oynanacak.
⏱️57' Olympiakos 3-0 Fenerbahçe
🔄63' Fred & İsmail Yüksek
⚽67' Olympiakos 3-1 Fenerbahçe
⚽74' Olympiakos 3-2 Fenerbahçe
— Sporx (@sporx) April 11, 2024
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU