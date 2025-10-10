10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
0-011'
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
0-012'
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-011'
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-011'
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-012'
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
0-012'
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
0-011'

Bruno Fernandes: "Suudi Arabistan'ı hiç düşünmedim"

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, yaz transfer dönemindeki Suudi Arabistan iddialarına cevap verdi ve Suudi Arabistan'a transferi hiç düşünmediğini söyledi.

10 Ekim 2025 21:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, yaz transfer dönemindeki Suudi Arabistan'a transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Bruno Fernandes, "Dünya Kupası nedeniyle Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetmedim, bu hiç aklımdan geçmedi. Manchester United'da kalmak istedim ve kulüp de kalmamı istedi. Hepsi bu kadar." dedi.

Manchester United'da bu sezon 8 maçta süre bulan 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, 2 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
