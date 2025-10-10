Bruno Fernandes: 'Suudi Arabistan'ı hiç düşünmedim'

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, yaz transfer dönemindeki Suudi Arabistan'a transfer iddialarıyla ilgili konuştu.



Bruno Fernandes, "Dünya Kupası nedeniyle Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetmedim, bu hiç aklımdan geçmedi. Manchester United'da kalmak istedim ve kulüp de kalmamı istedi. Hepsi bu kadar." dedi.



Manchester United'da bu sezon 8 maçta süre bulan 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, 2 kez ağları havalandırdı.



