Bruno Fernandes'in Jorge Jesus itirafı

Manchester United'ın Portekizli yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, Sporting Lizbon'da hocalığını yapan Jesus'un, beraber çalıştığı en etkili teknik direktör olduğunu söyledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Bruno Fernandes'in Jorge Jesus itirafı
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28 Mayıs 2023 10:43
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 10:48
Bir dönem Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen ve oradan Manchester United'a 65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan yıldız orta saha Bruno Fernandes, kariyerinde çalıştığı en etkili teknik direktörün Jorge Jesus olduğunu söyledi.

Portekizli yıldız, Sporting Lizbon döneminde Jorge Jesus yönetiminde 56 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçte 16 gol, 18 asistle iyi bir performans ortaya koydu.

Fernandes, Sporting Lizbon'da 2017-18 sezonunda Jorge Jesus yönetiminde Portekiz Lig Kupası sevinci yaşamıştı. Jorge Jesus'a övgüde bulunan Bruno Fernandes, gelecekteki en yakın hedefinin ise Manchester United ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 57 maçta 12 gol, 15 asist kaydetti. 2026'nın Haziran ayına kadar Kırmızı-Şeytanlar'la sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.
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