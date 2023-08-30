Bruma'nın golü hasreti bitirdi

Braga'nın sezon başında 6.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Bruma takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci karşılaşmasında Panathinaikos'a 83. dakikada gol atan Bruma takımını Şampiyonlar Ligi gruplarına taşımayı başardı.
11 SENE SONRA İLK
Braga, Panathinaikos karşısında aldığı galibiyetle beraber 11 senenin ardından Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.
6 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Braga formasıyla 6 resmi maça çıkan Bruma bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci karşılaşmasında Panathinaikos'a 83. dakikada gol atan Bruma takımını Şampiyonlar Ligi gruplarına taşımayı başardı.
11 SENE SONRA İLK
Braga, Panathinaikos karşısında aldığı galibiyetle beraber 11 senenin ardından Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.
6 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Braga formasıyla 6 resmi maça çıkan Bruma bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.