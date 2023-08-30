Bruma'nın golü hasreti bitirdi

Braga'nın sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma, Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle Braga'yı gruplara taşıdı ve 11 yıllık hasreti sona erdirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bruma'nın golü hasreti bitirdi
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30 Ağustos 2023 15:37
Braga'nın sezon başında 6.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Bruma takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci karşılaşmasında Panathinaikos'a 83. dakikada gol atan Bruma takımını Şampiyonlar Ligi gruplarına taşımayı başardı.

11 SENE SONRA İLK

Braga, Panathinaikos karşısında aldığı galibiyetle beraber 11 senenin ardından Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Braga formasıyla 6 resmi maça çıkan Bruma bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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