Brest, üç maç sonra galip geldi

Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Brest, sahasında Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brest, üç maç sonra galip geldi
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30 Kasım 2024 22:58
Fransa Ligue 1'in 13. hafta karşılaşmasında Brest, Strasbourg'u konuk etti.

Francis Le Ble Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 12'de penaltıdan Kenny Lala, 45+1'de Mathias Lage ve 90+2'de Romain Del Castillo kaydetti. Strasbourg'un tek golünü ise 85'te Abdoul Ouattara attı.

Brest, bu galibiyetin ardından puanını 16 yaptı. Strasbourg, 13 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Brest, Lille deplasmanına gidecek. Strasbourg, Reims'i konuk edecek.
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