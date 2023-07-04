Brentford, kulüp bonservis rekoru kıran transferini açıkladı!

Premier Lig ekibi Brentford, kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında Nathan Collins'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Brentford, kulüp bonservis rekoru kıran transferini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2023 17:42
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 17:45
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında İrlandalı defans oyuncusu Nathan Collins'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Collins'in bonservisini elinde tutan Wolverhampton Wanderers ile anlaşma sağlandığı ve ödenecek bedelin, kulüp rekoru olacağı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 6 sezonluk sözleşme imzalanan Collins'in bonservisi için Brentford, Wolverhampton Wanderers'a 26 milyon euro ödeyecek.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 14 maçta görev alan 22 yaşındaki Collins, geçen sezon Wolverhampton formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery