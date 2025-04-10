Toronto Raptors, sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan forvet Brandon Ingram'ın sezonun geri kalanında forma giymeyeceğini duyurdu.



Koç Darko Rajakovic, yıldız oyuncunun geçtiğimiz günlerde New York'ta bir uzmana göründüğünü ve PRP (platelet-rich plasma) enjeksiyonu aldığını belirtti.



6 Şubat'ta New Orleans'tan takasla gelen Ingram, Toronto formasıyla henüz sahaya çıkamadı. 11 Şubat'ta üç yıllık 120 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan yıldız oyuncu, bu sezon sadece 18 maçta forma giydi ve 22.2 sayı, 5.6 ribaund, 5.2 asist ortalamaları yakaladı.



Rajakovic, Ingram'ın yaz antrenman programına kadar tamamen sağlığına kavuşmasının beklendiğini söyledi.



