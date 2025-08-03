Brahim Diaz imzayı atıyor!

Fenerbahçe dahil transferde birçok takımla adı geçen Brahim Diaz cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bugün 26. yaşına giren Faslı yıldızın kariyer rotası netleşti.
DOĞUM GÜNÜNDE SÖZLEŞME
Birçok kulüple anılan Brahim Diaz, geleceği hakkında kararını verdi. Fabrizio Romano'nun gece geç saatlerde geçtiği habere göre; yıldız futbolcu, doğum gününde Real Madrid ile yeni bir sözleşmeye imza atıyor.
TÜM DETAYLARDA MUTABAKAT SAĞLANDI
Real Madrid ile yeni kontrat konusunda tam anlaşma sağlayan Diaz'ın imza için hazır olduğu belirtildi. Gelen farklı tekliflere rağmen, oyuncunun tek önceliğinin Real Madrid olduğu vurgulandı.
17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Brahim Diaz, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Manchester City'den 17 milyon euro bedelle Real Madrid'e katılmıştı.
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 56 maçta forma giyen Faslı futbolcu, 6 gol ve 8 asistle takımına katkı sundu.
DOĞUM GÜNÜNDE SÖZLEŞME
Birçok kulüple anılan Brahim Diaz, geleceği hakkında kararını verdi. Fabrizio Romano'nun gece geç saatlerde geçtiği habere göre; yıldız futbolcu, doğum gününde Real Madrid ile yeni bir sözleşmeye imza atıyor.
TÜM DETAYLARDA MUTABAKAT SAĞLANDI
Real Madrid ile yeni kontrat konusunda tam anlaşma sağlayan Diaz'ın imza için hazır olduğu belirtildi. Gelen farklı tekliflere rağmen, oyuncunun tek önceliğinin Real Madrid olduğu vurgulandı.
17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Brahim Diaz, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Manchester City'den 17 milyon euro bedelle Real Madrid'e katılmıştı.
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 56 maçta forma giyen Faslı futbolcu, 6 gol ve 8 asistle takımına katkı sundu.