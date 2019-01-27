Brad Stevens: "En büyük etkiyi Curry yaptı!"

Boston Celtics Başantrenörü Brad Stevens, modern oyuna Stephen Curry kadar etki eden başka bir oyuncu olmadığını savundu.
Celtics'in başarılı ve genç koçu Stevens, "Stephen Curry kadar oyundaki şut tarzına ve modern oyuna etki etmiş başka bir oyuncu var mı bilmiyorum. 13 yaşındaki oğlum ve arkadaşları, onun gibi şut atmaya çalışıyor. 7-8 metreden şut atmak için uğraşıyorlar. Onları izlerken, "Curry, oyuna çok büyük etki etti." diye düşünüyorum. Stephen Curry'nin yetenekleri inanılmaz ve dikkat çekici.
" ifadelerini kullandı.
2015 ve 2016'da MVP seçilen Stephen Curry, mesafe tanımaksızın attığı üçlükleriyle oyunu etkilemişti.
Stephen Curry, halihazırda NBA'in en çok üçlük atan 3'üncü oyuncusu durumunda. Stephen Curry, 650 üçlük daha bulması halinde Ray Allen'ı geçecek NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu olacak.