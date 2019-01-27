Brad Stevens: "En büyük etkiyi Curry yaptı!"

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Boston Celtics Başantrenörü Brad Stevens, modern oyuna Stephen Curry kadar etki eden başka bir oyuncu olmadığını savundu.Celtics'in başarılı ve genç koçu Stevens, "" ifadelerini kullandı.2015 ve 2016'da MVP seçilen Stephen Curry, mesafe tanımaksızın attığı üçlükleriyle oyunu etkilemişti.Stephen Curry, halihazırda NBA'in en çok üçlük atan 3'üncü oyuncusu durumunda. Stephen Curry, 650 üçlük daha bulması halinde Ray Allen'ı geçecek NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu olacak.