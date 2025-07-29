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Bouchouari'de imza çok yakın!

Trabzonspor, uzun süredir peşinden koştuğu Benjamin Bouchouri transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın.

calendar 29 Temmuz 2025 12:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bouchouari'de imza çok yakın!
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

GELECEĞE YATIRIM

Trabzonspor, uzun süredir peşinden koştuğu Benjamin Bouchouri transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın. Fransız basınında çıkan haberlere göre Saint Etienne ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki futbolcuyla da 3+1 yıllığına el sıkışılmıştı. 23 yaşındaki Faslı merkez orta saha geleceğe yatırım olarak da düşünülüyor.


3.5 MİLYONA TAMAM

Tarafların olumlu ilerleyen görüşmeleri sonrası transferin 3.5 milyon Euro civarında sonuçlanması bekleniyor. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bouchouari'nin, kısa süre içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması planlanıyor.

BOUCHOUARI'NIN PERFORMANSI

Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

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