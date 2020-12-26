BOTAŞ evinde farklı galip

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 70-48 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ evinde farklı galip
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26 Aralık 2020 16:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 70-48 mağlup etti.

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Sinem Tetik, Abdullah İlik, Samet Erdoğan

BOTAŞ: Erdenay Topçu 8, Ayşe Çora 15, Hatice Pelin Gülçelik 13, Sehernaz Çidal 14, Aysude Yıldıztekin 4, Büşra Akbaş, Bas 12, Zeyno Işıl Şeren, Zeynep Budak 3, Işılay Eğin 1

Samsun Canik Belediyespor: Madden 22, Nazlı Çalışkan 2, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever 3, Nurgül Ersoy, Zeynep Sude Kara, Neslihan Demir 8, Dilan Çalış 9, Kayra Güler Sağlam, Sıla Şimşek

1. Periyot: 19-09

Devre: 34-24

3. Periyot: 54-36

Beş faulle çıkan: 34.28 Neslihan Demir

 



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