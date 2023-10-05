Boston, Jrue Holiday'i kontratının ötesinde tutmak istiyor!

Boston Celtics'in, yeni guardı Jrue Holiday'i kadronun uzun vadeli bir parçası haline getirmek istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Boston, Jrue Holiday'i kontratının ötesinde tutmak istiyor!
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05 Ekim 2023 14:25
Boston Celtics'in, yeni guardı Jrue Holiday'i kadronun uzun vadeli bir parçası haline getirmek istediği bildirildi.

Holiday'in oyuncu opsiyonu da dahil olmak üzere sözleşmesinin bitimine şu anda iki yılı kalmış bulunuyor.

Takımın basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Brad Stevens, iki tarafa da izin verilir verilmez Holiday ile uzatma konusunu görüşmeyi planladığını belirtti:

"Onu uzun zamandır burada istiyorduk. Zamanı geldiğinde ve bu tür şeyler hakkında konuşmamıza izin verildiğinde, bunun üç yıllık kontratından uzun süreli bir ilişki olacağını umuyoruz. Ama bu konunun derinliklerine inmek için önümüzde birkaç ayımız var."

Holiday için yapılan anlaşma, Celtics'i maaş sınırının "ikinci apronun" üzerine çıkarmıştı.

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