Borussia Dortmund, sahasında kayıp!

Almanya Bundesliga'nın 25. hafta maçında Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti.
BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Augsburg 1-0 kazandı.
Augsburg'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jeffrey Gouweleeuw kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Augsburg, puanını 35 yaptı. Borussia Dortmund'da 35 puana yükseldi.
Augsburg, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanına gidecek. Augsburg, Wolfsburg'u konuk edecek.
BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Augsburg 1-0 kazandı.
Augsburg'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jeffrey Gouweleeuw kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Augsburg, puanını 35 yaptı. Borussia Dortmund'da 35 puana yükseldi.
Augsburg, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanına gidecek. Augsburg, Wolfsburg'u konuk edecek.
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