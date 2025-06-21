21 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-B. Dortmund
3-4
21 Haziran
Inter-Urawa RD
22:00
22 Haziran
Fluminense-Ulsan HD FC
01:00
22 Haziran
River Plate-Monterrey
04:00
21 Haziran
Real Oviedo-CD Mirandes
22:00
21 Haziran
Bodo/Glimt-Brann
3-0

Borussia Dortmund, bol gollü maçın galibi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Borussia Dortmund, Mamelodi'yi 4-3 mağlup etti.

calendar 21 Haziran 2025 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 21:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, bol gollü maçın galibi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund ile Güney Afrika ekibi Mamelodi karşı karşıya geldi.

TQL Stadyumu'nda oynanan mücadele Borussia Dortmund'un galibiyetiyle 4-3 sona erdi.

Borussia Dortmund'un golleri, 16. dakikada Nmecha, 34. dakikada Guirassy, 45. dakikada Bellingham, 59. dakikada kendi kalesine Mudau attı.

Mamelodi'nin gollerini ise 11. dakikada Ribeiro, 62. dakikada Rayners ve 90. dakikada Mothiba attı.

7 gollük maçın ardından Dortmund 4, Mamelodi ise 3 puanda bulunuyor.

Borussia Dortmund bir sonraki maçında 25 Haziran'da Ulsan Hora ile karşılaşacak.

Mamelodi ise 25 Haziran'da Fluminense ile karşı karşıya gelecek


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