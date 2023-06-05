Borussia Dortmund, Bensebaini ile imzaladı

Almanya Bundesliga'da son hafta şampiyonluğu kaybeden Borussia Dortmund, daha önce anlaşmaya vardığı Cezayirli sol bek Ramy Bensebaini ile sözleşme imzaladığı açıkladı.



Resmi siteden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.



Bensebaini, Dortmund'daki atmosferde oynacağı için sabırsız olduğunu belirtirken şu açıklamaları yaptı; Borussia Dortmund'un neler yapabileceğini biliyorum ve eminim ki bir takım olarak son dönüş turunda inşa edeceğiz. Dortmund'un bir parçası olmak, başlıklara katılmak ve Dortmund'daki bu özel atmosferi deneyimlemek için sabırsızlanıyorum'' dedi.



Cezayirli sol bek bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 30 maçta 7 gol 1 asist kaydetti.

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