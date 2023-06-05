Borussia Dortmund, Bensebaini ile imzaladı

Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi biten 28 yaşındaki Cezayirli sol bek Ramy Bensebaini ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Borussia Dortmund, Bensebaini ile imzaladı
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05 Haziran 2023 17:53
Son güncelleme 05 Haziran 2023 17:54
Almanya Bundesliga'da son hafta şampiyonluğu kaybeden Borussia Dortmund, daha önce anlaşmaya vardığı Cezayirli sol bek Ramy Bensebaini ile sözleşme imzaladığı açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. 

Bensebaini, Dortmund'daki atmosferde oynacağı için sabırsız olduğunu belirtirken şu açıklamaları yaptı; Borussia Dortmund'un neler yapabileceğini biliyorum ve eminim ki bir takım olarak son dönüş turunda inşa edeceğiz. Dortmund'un bir parçası olmak, başlıklara katılmak ve Dortmund'daki bu özel atmosferi deneyimlemek için sabırsızlanıyorum'' dedi.

Cezayirli sol bek bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 30 maçta 7 gol 1 asist kaydetti.
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