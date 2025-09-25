Bornova 1877'de yeniden Ferhatoğlu dönemi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk üç maçta, üç beraberlik alarak sezona başlayan Bornova 1877'de Emin Sulhan'la yollarını ayıran yönetim teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştıran Gürkan Ferhatoğlu'nu getirdi.



2023-2024 sezonunda takımı çalıştıran 42 yaşındaki Gürkan Ferhatoğlu ile yeniden anlaşma sağlandı.



Geçen sezon Osmaniyespor FK'da görev yapan Ferhatoğlu, bir sezon aradan sonra tekrar Bornova 1877'ye geri döndü. Ferhatoğlu'nun imza töreninde Bornova 1877 Asbaşkanı İsmail Çetin ile kulübe maddi destek olan iş insanı Enis İbrim hazır bulundu. Ferhatoğlu, İzmir ekibinde 33 maçta görev yapmış ve 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.



