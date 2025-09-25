25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Bornova 1877'de yeniden Ferhatoğlu dönemi

Bornova 1877, Emin Sulhan'la yollarını ayırıp eski hocası Gürkan Ferhatoğlu'nu yeniden göreve getirdi.

25 Eylül 2025 12:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bornova 1877'de yeniden Ferhatoğlu dönemi




3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk üç maçta, üç beraberlik alarak sezona başlayan Bornova 1877'de Emin Sulhan'la yollarını ayıran yönetim teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştıran Gürkan Ferhatoğlu'nu getirdi. 

2023-2024 sezonunda takımı çalıştıran 42 yaşındaki Gürkan Ferhatoğlu ile yeniden anlaşma sağlandı.

Geçen sezon Osmaniyespor FK'da görev yapan Ferhatoğlu, bir sezon aradan sonra tekrar Bornova 1877'ye geri döndü. Ferhatoğlu'nun imza töreninde Bornova 1877 Asbaşkanı İsmail Çetin ile kulübe maddi destek olan iş insanı Enis İbrim hazır bulundu. Ferhatoğlu, İzmir ekibinde 33 maçta görev yapmış ve 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.

