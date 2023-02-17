Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, ekibe Kevin Durant'in eklenmesine rağmen Suns'da bir 'hiyerarşi' olmadığını söyledi.



Booker, yakın zamanda Durant'in eklenmesiyle artık yeni bir "üç büyüğü" olan Suns ekibinde herkesin ortaya farklı bir şey koyabilecek olmasından ötürü, organizasyonun bir "hiyerarşi" problemi yaşamayacağından şu ifadelerle bahsetti:



"Bir hiyerarşimiz yok. İşin özü bu. Takımda lig tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Chris Paul var. Monty (Williams) gibi bir koç ve tepede de (genel menajer) James Jones gibi biri var. Hepimiz aynı plana odaklanmış durumdayız. Bana kalırsa hepimizin liderlik türü birbirinden farklı, ki bu da başlı başına liderlik olgusunun en güzel yanı. Ve bence hepimizin oyun stili ve kafa yapısı, birbirini oldukça iyi tamamlıyor.



Final deneyiminin tadına vardıktan sonra, tüm istediğiniz ve hedeflediğiniz şey bu oluyor. Bizim de tek bir hedefimiz var; o noktaya çıkmanın kolay olmayacağını biliyoruz, ancak takımdaki yetenek düzeyinin, zihniyetimizin ve gereken her şeyin burada olduğunu düşünüyoruz."



Suns ekibi 32-28'lik derecesi ile Batı konferansında beşinci sırada yer alırken, Durant ise 8 Ocak'ta yaşadığı MCL sakatlığının iyileşme sürecinde bulunduğu için henüz yeni takımıyla forma giyememiş olsa da, All-Star arasından sonra ilk maçına çıkması bekleniyor.





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