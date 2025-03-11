Bonucci'den Kenan Yıldız ve Vlahovic açıklaması!

Eski Juventus ve Fenerbahçe savunmacısı Leonardo Bonucci, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda siyah-beyazlıların mevcut durumu ve bazı oyuncular hakkında konuştu.



Bonucci, "Kenan Yıldız, Allegri dönemine kıyasla çok daha fazla oynadı ve şimdi onu 70-80 milyon euroya satabilirsin." dedi.



"ÇEKİNMEDEN HAMLE YAPIYORDU"



Başarılı savunmacı, "Kenan'ı 2022'de hatırlıyorum, U19 takımıyla oynadığımız bir maçta topu aldığında bana ve Danilo'ya karşı çekinmeden hamle yapıyordu. O fiyatı hak ediyor çünkü yaşı itibarıyla büyük yetenekler gösterdi. Eğer Juventus onu kadroda tutabilirse, üzerine inşa edilebilecek oyunculardan biri olabilir. Ancak henüz potansiyelini tam olarak kanıtlamadı. Taraftarlara heyecan veriyor ve önemli yetenekleri var. Ancak Lamine Yamal seviyesine çıkabilmesi için daha çok gelişmesi ve bencilliğini azaltması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



VLAHOVIC AYRILACAK MI?



Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in geleceği hakkında ise Bonucci şunları söyledi: "Eğer Motta takımda kalırsa, Vlahovic'in de kalacağını sanmıyorum. Ayrılacağı çok açık görünüyor. Sezonun başında çok oynadı, sonra işler değişti." sözlerini sarf etti.