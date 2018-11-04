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Boluspor, Karabükspor'u rahat geçti

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Levent Açıkgöz'ün takımı Kardemir Karabükspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Boluspor, Karabükspor'u rahat geçti
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04 Kasım 2018 15:23
Karabükspor - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Levent Açıkgöz'ün takımı Kardemir Karabükspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor kozlarını paylaştı.

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Boluspor 2-0'lık skorla kazanarak lider Gençlerbirliği'ni takibini sürdürdü. Konuk takımın gollerini 40. dakikada Özgür Can Özcan ile 62'de Guido Koçer kaydetti. Boluspor'da Emre Gültekin, 85'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Alınan bu sonucun ardından Karabükspor üst üste 8. yenilgisini alarak -2 puanda kaldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Kardemir Karabükspor'un 3 puanını silmişti. Boluspor ise Gençlerbirliği yenilgisini unutturarak yeni bir başlangıç yaptı ve 26 puana çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Karabükspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor evinde Denizlispor'u konuk edecek



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