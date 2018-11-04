Karabükspor - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Levent Açıkgöz'ün takımı Kardemir Karabükspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor kozlarını paylaştı.Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Boluspor 2-0'lık skorla kazanarak lider Gençlerbirliği'ni takibini sürdürdü. Konuk takımın gollerini 40. dakikada Özgür Can Özcan ile 62'de Guido Koçer kaydetti. Boluspor'da Emre Gültekin, 85'te kırmızı kartla oyun dışında kaldıAlınan bu sonucun ardından Karabükspor üst üste 8. yenilgisini alarak -2 puanda kaldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Kardemir Karabükspor'un 3 puanını silmişti. Boluspor ise Gençlerbirliği yenilgisini unutturarak yeni bir başlangıç yaptı ve 26 puana çıktıLigin bir sonraki haftasında Karabükspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor evinde Denizlispor'u konuk edecek