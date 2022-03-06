Bursaspor cephesi

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, maçın hakemi Mert Güzenge'nin yönetimini eleştirerek, "Hdedi.Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinin zor geçtiğini söyledi.İlk yarıyı iyi şekilde tamamladıklarını ancak ikinci yarının hiç planlamadıkları, düşünmedikleri şekilde geliştiğini anlatan Erginer,diye konuştu.Erginer, maçta iki kırmızı kart gördüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:İki kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Erginer,ifadelerini kullandı.Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Boluspor'un eksik kalmasıyla oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.Oyunla, oyuncuyla ilgili bazı sınırlılıkları olmasının zorluğunu yaşadıklarını ifade eden Tuna,diye konuştu.