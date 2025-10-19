İtalya Serie A'nın 7. haftasında Bologna, Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna, 2-0 kazandı.



Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emil Holm ve 80. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.



Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini iki maça yükselten Bologna, ligde 13 puanla 5. sırada yer aldı. Ligde 3 maçtır galibiyet alamayan Cagliari ise 8 puanla 12. sırada konumlandı.



Cagliari'de Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada oyuna dahil oldu.



Ligde gelecek hafta Bologna, Fiorentina'ya konuk olacak. Cagliari, Verona deplasmanında puan arayacak.