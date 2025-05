Boğaz'da yelkenler umuda açılıyor

Uluslararası Lions Kulübü'nün Türkiye organizasyonu, Marmara Yelken Spor Kulübü'nün teknik iş birliğiyle, İstanbul Boğazı'nda bir efsaneye imza atmaya hazırlanıyor. 24 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Boğazı'nda gerçekleşecek olan bu özel yarış, Boğazda Efsanevi Yelken sloganıyla yelken tutkunlarını bir araya getirecek.30 kilometrelik (16,2 deniz mili) parkur boyunca, 70'ten fazla yelkenli kıyasıya mücadele edecek. Ancak bu yarışın galibi, bitiş çizgisini ilk geçen değil; çocuklara yeni bir gelecek sunan herkes olacak.Yüz yılı aşkın bir süredir, dünyada 1,5 milyona yakın üyesiyle ihtiyaç olan her yerde ve konuda insanlığa karşılıksız hizmet eden Dünyanın en etkili uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan Lions ve Marmara Yelken Spor Kulübü'nün ortak yürüttüğü projeyle; denizi hiç görmemiş, yelkene hiç dokunmamış çocuklar için kapılar açılacak. Hedef; yalnızca spor değil, aynı zamanda geleceğe uzanan bir eğitim köprüsü kurmak. Yarışla birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik spor ve eğitim tesislerinin desteklenmesi, engelli yelkencilerin sayısının artırılması, duyu gelişim odaları ve kreşler gibi toplumsal katkı projelerinin güçlenmesi planlanıyor.İlk kez düzenlenen Lions Sailing Cup, Marmara Yelken Spor Kulübü desteğinin yanı sıra Tam Finans Resmi Sponsorluğu ve Power Group'un medya sponsorluğunda çocuklar adına yelken açacak.Uluslararası Lions 118T Yönetim Çevresi Federasyonu Denizcilik ve Deniz Sporları Direktörü Yener Güreş, bu organizasyonu sadece bir yarış değil, bir vizyon projesi olarak tanımlayarak şunları söyledi:"Boğaz'da bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz efsanevi yarışla, denizcilikte yeni bir pencere açıyoruz. Gençlerimizi yelken sporuna teşvik ediyor, geleceğin denizcilerine umut oluyoruz. Profesyoneller yarışacak ama amatör yelkenciler için de eğitim fırsatları yaratıyoruz." dedi. Yener Güreş, Lions Sailing Cup'ın vizyonuna ilişkin şunları da sözlerine ekledi: "Tüm bu çabaların temelinde, gençlerimizi yelken sporuna teşvik ederek bu alandaki gelişimi desteklemek ve daha geniş anlamda Türkiye'de denizciliğin güçlenmesine katkı sunmak amacı yatıyor. Bu düşünceyle yola çıktık ve iki ana hedef belirledik: İlki, Marmara Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle İstanbul Boğazı'nda Lions Sailing Cup'ı düzenlemek. Bu yarış, çocukların ve gençlerin denizle tanışmasını sağlayacak sembolik ve güçlü bir başlangıç. İkincisi ise, bu deneyimi kalıcı bir yapıya dönüştürmek için denizcilik alanında uzmanlaşmış bir ihtisas kulübü kurmak. Böylece Lions ailesi içinde denizcilik alanında sürekliliği olan bir pencere açmayı hedefliyoruz."Yarışa kayıt sürecinin sürdüğünü hatırlatan Güreş, "Katılım çağrımız halen devam ediyor. Yelken takımlarını, profesyonel ya da amatör ayrımı gözetmeden bu anlamlı yarışa davet ediyoruz. Boğaz'da nefes kesecek bir mücadele izleyeceğiz. Ancak bizim için en değerli rekabet, bir çocuğun hayatına dokunabilme gayretidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik sporlarının hâlâ ulaşılmaz algılanması büyük bir eksiklik. Lions olarak bu algıyı kırmak, çocuklara denizle temas edebilecekleri alanlar yaratmak, onların hayallerine su katmak istiyoruz. Lions Sailing Cup, bu anlayışın bir meyvesi ve biz bu projeyle hem denizcilikte hem de eğitimde kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.Köklerden Geleceğe: Marmara Yelken Kulübü67 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı Marmara Yelken Spor Kulübü, optimistten yat sınıfına uzanan geniş yelpazede 100'ü aşkın faal sporcusuyla Lions Sailing Cup'ın teknik destekçisi. Her yıl 200'den fazla genci yelkenle buluşturan kulüp, bu projeyle sosyal sorumluluğa da yelken açıyor.Kulüp Başkanı Sedat Soybay, yelken sporunun sadece bir tutku değil aynı zamanda bir yaşam disiplini olduğunu belirterek, "Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı, ulusal ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan köklü bir kulüp olarak, optimist, ILCA, SportsBoat, Pirat ve Yat sınıflarında 100'ü aşkın faal lisanslı sporcusu ile yelken sporunun gelişimine öncülük ediyoruz. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz yaz ve kış okullarıyla 200'ü aşkın sporcuya yelken eğitimi vererek genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu önemli yarışta da Lions ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz" dedi.Lions Sailing Cup kapsamında elde edilecek gelir, daha önce Tarabya Lions Kulübü tarafından hayata geçirilen "ergoterapi odası" gibi projeleri çoğaltmak, çalışan annelerin çocukları için kreş ve okul destekleri oluşturmak ve özellikle dezavantajlı mahallelerde deniz sporlarına erişim sağlamak için kullanılacak.Boğazda harika görüntülere ev sahipliği yapacak yarışmaya Resmi Sponsor olarak destek veren Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı ise "Yelken sporu; strateji, denge ve takım ruhu gibi önemli değerleri içinde barındıran, aynı zamanda doğayla uyum içinde olmayı öğreten özel bir spor dalı. Lions Sailing Cup gibi seçkin bir organizasyonun parçası olmak, Tam Finans olarak bizi yalnızca sporun dinamizmiyle buluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda çok daha değerli bir amaca, çocukların hayatına dokunma fırsatına da ortak ediyor. Bu sponsorlukla, çocukların eğitim, sanat ve spor gibi alanlarda daha eşit imkânlara kavuşmalarına destek olmayı gönülden önemsiyoruz. Çünkü biz, her çocuğun hayallerine ulaşma hakkı olduğuna, yeterince desteklendiklerinde dünyayı değiştirebilecek güce sahip olduklarına inanıyoruz. Toplumun geleceği olan çocuklara katkı sunmak bir sorumluluk. Ve biz bu değerli iş birliği sayesinde onların yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek bu anlamlı etkinlikte yer alarak, markamızın kalbinde taşıdığı sosyal sorumluluk bilincini daha geniş kitlelerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz."