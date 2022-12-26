Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bodrumspor, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren tek golü 6. dakikada Erdem Çetinkaya attı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor, 32 puana yükseldi. Göztepe, 24 puanda kaldı.
Bodrumspor, ikinci yarının ilk haftasında Yeni Maltyaspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren tek golü 6. dakikada Erdem Çetinkaya attı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor, 32 puana yükseldi. Göztepe, 24 puanda kaldı.
Bodrumspor, ikinci yarının ilk haftasında Yeni Maltyaspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ