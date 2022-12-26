Bodrumspor, tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor, tek golle kazandı
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26 Aralık 2022 22:06
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bodrumspor, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren tek golü 6. dakikada Erdem Çetinkaya attı.

Bu sonucun ardından Bodrumspor, 32 puana yükseldi. Göztepe, 24 puanda kaldı.

Bodrumspor, ikinci yarının ilk haftasında Yeni Maltyaspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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