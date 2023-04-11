Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Bodrumspor, 14. dakikada Kenan Özer ve 28. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile 2-0 öne geçti. Pendikspor, 42. dakikada Regattin'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.



Leandro Kappel, 69. dakikada skora dengeyi getirdi.



Bu sonucun ardından Pendikspor 51, Bodrumspor ise 49 puana yükseldi.



Pendikspor, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Bodrumspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



7'nci dakikada gelişen Bodrumspor atağında Gökdeniz'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

14'üncü dakikada Bodrumspor öne geçti. Mohammed'in derinlemesine pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Kenan Özer, ceza sahasına girer girmez şık bir vuruşla kaleci Burak'ı avladı: 1-0.

28'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Pendikspor defansının ceza alanı önünde uzaklaştırmaya çalıştığı topa Mohammed ayak koydu, topu önünde bulan Gökdeniz, gelişine sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

40'ncı dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kornerden gelen topta Bodrumsporlu Ali rakibini ceza sahasında düşürünce Hakem Burak Pakkan, pozisyonu VAR'da izleyip beyaz noktayı gösteri.

42'nci dakikada Regattin penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e indirdi: 2-1.

58'inci dakikada Pendikspor eşitlik golüne yaklaştı. Kappel'in sağdan ortasına arka direkte Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Sousa kurtardı.

70'inci dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan gelişen atakta Berkay ceza sahasında iki rakibinin arasından topu Kappel'in önüne çıkardı, Kappel'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.



Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Burak Pakkan, Özgür Ertem, Azad İlhan

Bodrumspor: Diogo Sousa, Hakan Özmert (Dk. 61 Erdem Çetinkaya), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 75 Celal Dumanlı), Omar Imeri (Dk. 75 Aminu Umar), Üzeyir Ergün, Mohammed (Dk. 48 Erkan Değişmez), Ali Aytemur (Dk. 76 Onur Akbay), Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 24 Hasan Kılıç-Dk. 73 Murat Akça), Hasan Hatipoğlu, Kappel, Ahmed Ildız (Dk. 46 Aosman), Regattin, Berkay Sülüngöz, Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Ferhat Öztorun (Dk. 90 Erhan Kara)

Goller: Dk. 14 Kenan Özer, Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor), Dk. 42 Regattin (Penaltıdan), Dk. 69 Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 43 Regattin, Dk. 50 Berkay Sülüngöz, Dk. 67 Thuram, Dk. 80 Mesut Özdemir, Dk. 90+6 Gökcan Kaya, Dk. 90+7 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 41 Ali Aytemur, Dk. 44 Kenan Özer, Dk. 60 Samet Yalçın (Bodrumspor)









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