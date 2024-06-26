Bodrum FK yeni transferini açıkladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrumspor FK, Enes Öğrüce'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA
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Bodrum FK yeni transferini açıkladı
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26 Haziran 2024 16:53
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Altay forması giyen U18 Milli Takım futbolcusu Enes Öğrüce ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Enes Öğrüce'ye formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan Enes, geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta görev yapıp, 1 kez rakip fileleri sarstı. Bodrum temsilcisi, Zdravko Dimitrov ve Yusuf Sertkaya transferlerinin ardından üçüncü resmi imzayı Enes Öğrüce'ye attırmış oldu.

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