21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Bodrum FK'nın göz bebeği Fredy

Esenler Erokspor ile deplasmanda berabere kalan ve liderliğini sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde Fredy dikkat çeken isim oldu.

calendar 21 Ekim 2025 11:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından en önemli rakiplerinden Esenler Erokspor ile deplasmanda berabere kalan ve liderliğini sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Fredy gösterdiği performansla takımın göz bebeği oldu.

Geçen sezon yeşil-beyazlıların Süper Lig'deki kadrosunda da yer alan Angolalı oyuncu bu sezon 10 maçta 7 gol atıp 6 da asist yaptı. Ligde 13 gole direkt kaktı koyan 35 yaşındaki Fredy, yeşil-beyazlıların en önemli kozu haline geldi. Bodrum FK'nın diğer yabancı oyuncusu Taulant Seferi de 10 maçta 7 gol atarken, 3 de gol pası verdi. 21 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yarışında yabancı oyuncularının performansıyla favori olarak ön plana çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
