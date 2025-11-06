06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Bodrum FK ligde telafi peşinde

Bodrum FK, İstanbulspor'un karşısına liderliği Esenler Erokspor'dan alabilmek için çıkıyor.

calendar 06 Kasım 2025 15:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK ligde telafi peşinde
1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek liderlik koltuğunu averajla Esenler Erokspor'a kaptıran Bodrum FK yarın evinde İstanbulspor karşısında 3 puan arayacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçın bilet fiyatları öğrenci ve kadınlara 48, kuzey ve güney kale arkası 148, misafir tribün 190, maraton 248, VIP 448 TL olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı ekip seyircisi önünde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak milli araya zirvede girmek için mücadele verecek. Bodrum FK, ligde 24 puanla 2'nci sırada; 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 14 puanlı İstanbulspor ise 15'inci basamakta yer alıyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

DENİZCİLER DERNEĞİ İLE EL ELE

Bodrum FK ile Bodrum Denizciler Derneği el ele verdi. Yeşil-beyazlı kulüpten, "Denizin Mavisi, Sahanın Yeşiliyle Buluştu" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, Bodrum Denizciler Derneği'nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Bu sezon her iç saha maçında, Güney Kale Arkası Tribünü'nde 300 denizci takımımıza destek verecek. 2500 üyeli Bodrum Denizciler Derneği, Başkan Tuna Altınkaya önderliğinde kentimizin takımı Bodrum Futbol Kulübü'ne gönülden destek oluyor" denildi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
