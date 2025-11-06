Bodrum FK ligde telafi peşinde

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek liderlik koltuğunu averajla Esenler Erokspor'a kaptıran Bodrum FK yarın evinde İstanbulspor karşısında 3 puan arayacak.Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçın bilet fiyatları öğrenci ve kadınlara 48, kuzey ve güney kale arkası 148, misafir tribün 190, maraton 248, VIP 448 TL olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı ekip seyircisi önünde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak milli araya zirvede girmek için mücadele verecek. Bodrum FK, ligde 24 puanla 2'nci sırada; 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 14 puanlı İstanbulspor ise 15'inci basamakta yer alıyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.Bodrum FK ile Bodrum Denizciler Derneği el ele verdi. Yeşil-beyazlı kulüpten,denildi.