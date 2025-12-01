01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Bodrum FK evinde tam gaz devam ediyor

Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Bodrum FK, TFF 1. Lig'de aldığı galibiyetlerle tekrar Süper Lig'e yükselme peşinde.

calendar 01 Aralık 2025 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 13:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK evinde tam gaz devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü yeniden Süper Lig potasına adını yazdırdı. Önceki hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 3'üncü sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, Çorum FK galibiyetiyle toparlandı ve 30 puanla 2'nci sıraya çıktı. Deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen iç sahada devleşip Süper Lig yarışı veren Bodrum FK bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

Sadece ilk hafta şu an lig lideri olan Pendikspor'la berabere kalan Ege temsilcisi, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Vanspor, Hatayspor, Iğdır FK, İstanbulspor ve Çorum FK müsabakalarında kayıp yaşamadı. Bodrum FK son 5 maçta evinde gol dahi yemedi. Teknik direktör Burhan Eşer önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. İyi bir performans gösterdiklerine değinen Eşer, "Yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyorduk. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. İnanıyorum ki devre arasına kadar kalan maçlarımızı kazanıp istediğimiz yerde olacağız" diye konuştu.

CELAL AMELİYAT OLDU


Bodrum Futbol Kulübü'nün emektar golcüsü Celal Dumanlı yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı formayı amatör ligden bu yana her kategoride giyerek tarihe geçen 31 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu sezon 10 müsabakaya çıkan Celal 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Takım arkadaşları dün maçta ilk golün ardından Celal'in formasını açtı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçı A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim de tribünden izledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.