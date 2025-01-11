Bodrum FK'den sert tepki: 'Orta hakemler de yabancı olsun'

Bodrum FK, Beşiktaş maçındaki hakem kararlarının ardından sert bir açıklamada bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"HAYALLERİMİZİ ÇALIYORLAR!



Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşılaştığımız ve ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maç sonrası hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yapma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır.



Maç sonlandıktan sonra yapılan açıklamaların hiçbir şeyi değiştirmediğinin bilincinde olarak konuya 'skor değişsin diye değil, yaklaşım değişsin diye' bakıyoruz.



Son dönemin en formda hakemi olarak gösterilen Mehmet Türkmen'e 10. dakikada futbolcumuz Gökdeniz'e ceza sahası içinde yapılan faulu nasıl görmediğini ve 65. dakikada VAR'a gidip dakikalarca o ekranda ne izlediğini sormak istiyoruz! Futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın maruz kaldığı faulü görmeme ihtimali olduğuna inanmıyoruz.



YETKİLİLERE SORUYORUZ!



Yeni getirilen uygulama ile ligin ikinci yarısında yabancı VAR uygulamasına geçildiği kamuoyunun malumudur. VAR hakeminin orta hakemi inceleme için davet ettiği ancak orta hakemin yine istediği kararı verdiği bir ortamda bu uygulama neyi değiştirecek?



Sadece VAR hakemlerinin değil, ORTA HAKEMLERİN DE YABANCI OLMASINI İSTİYORUZ!



TFF'nin ve ilgili kurulların tüm bu yanlışları görüp, gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyor, sonucunu bekliyoruz."



