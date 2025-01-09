Bodrum FK'den Cenk Tosun hamlesi!

Trendyol Süper Lig ekibi Bodrumspor'da ara transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir hamle geldi.
Sports Digitale'den Safa Can Konuksever'in haberine göre; Volkan Demirel'in çalıştırdığı kulüp, Fenerbahçe'de süre bulamayan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu.
Yıldız futbolcunun bu ay takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Cenk Tosun, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi.
Sports Digitale'den Safa Can Konuksever'in haberine göre; Volkan Demirel'in çalıştırdığı kulüp, Fenerbahçe'de süre bulamayan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu.
Yıldız futbolcunun bu ay takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Cenk Tosun, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi.