Bodrum FK'den Cenk Tosun hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor, Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'den Cenk Tosun hamlesi!
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09 Ocak 2025 15:40
Trendyol Süper Lig ekibi Bodrumspor'da ara transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir hamle geldi.

Sports Digitale'den Safa Can Konuksever'in haberine göre; Volkan Demirel'in çalıştırdığı kulüp, Fenerbahçe'de süre bulamayan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

Yıldız futbolcunun bu ay takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Cenk Tosun, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi. 

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