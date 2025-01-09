Bodrum FK'den Cenk Tosun hamlesi!

Trendyol Süper Lig ekibi Bodrumspor'da ara transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir hamle geldi.Sports Digitale'den Safa Can Konuksever'in haberine göre;Yıldız futbolcunun bu ay takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.Cenk Tosun, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi.