Bodrum FK'de çıkış sürüyor

Süper Lig'de 27'nci haftanın açılış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Fredy'nin golüyle 1-0 mağlup eden Bodrum FK, kümede kalma yolunda önemli bir adım daha atarak namağlup serisini sürdürdü.



Portekizli teknik adam Jose Morais önderliğinde çıktığı 5 maçta kalesini gole kapatıp 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligde 27 puana ulaşarak çıkış yakaladı. Bu periyotta Başakşehir (D), Hatayspor ve Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla yenip, Göztepe ve Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Bodrum temsilcisi kurtuluş ateşini yaktı.



Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Celutska'nın yokluğunda savunmanın sağında Üzeyir görev aldı. Bodrum FK'da sakatlığı bulunan Ahmet Aslan kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Erkan oynadı.



Teknik Direktör Morais, Bardhi'nin yerine ise genç Ege'ye forma verdi. Ege attıkları golün asistini yaparak alkış topladı. Bodrum FK'da tedavileri süren Celal, Taylan ve kaleci Gökhan da kadroda yer almadı. Önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak Bodrum ekibinde Morais, "Çok çalışıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.



