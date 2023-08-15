Boca Juniors, Kasımpaşa'yı FIFA'ya şikayet edebilir!

Arjantin basınında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ile sözlü olarak anlaştığı ve 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürülmüştü.



FIFA'YA ŞİKAYET EDEBİLİR



Boca Juniors'un bu durumu kabul etmediği ve sözleşme imzalanması halinde oyuncuyla 2024'e kadar geçerli sözleşmesi olduğu için FIFA'ya Kasımpaşa'yı ve Kolombiyalı oyuncuyu şikâyet edeceği belirtildi.



KULÜBÜNDEN İZİNSİZ ANTRENMAN YAPIYOR



Villa birkaç gün önce İspanya 3. Ligi takımlarından Union Deportiva Lanzarot'la kulübü Boca'dan izinsiz antrenman yapıyor.



