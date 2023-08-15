Boca Juniors, Kasımpaşa'yı FIFA'ya şikayet edebilir!

Boca Juniors, forvet oyuncusu Sebastian Villa'nın Kasımpaşa'ya bonservissiz transfer olacağı haberi üzerine Süper Lig ekibini ve oyuncuyu FIFA'ya şikayet edecek.

, Fotoğraf; AA
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Boca Juniors, Kasımpaşa'yı FIFA'ya şikayet edebilir!
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15 Ağustos 2023 21:11
Arjantin basınında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ile sözlü olarak anlaştığı ve 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürülmüştü.

FIFA'YA ŞİKAYET EDEBİLİR

Boca Juniors'un bu durumu kabul etmediği ve sözleşme imzalanması halinde oyuncuyla 2024'e kadar geçerli sözleşmesi olduğu için FIFA'ya Kasımpaşa'yı ve Kolombiyalı oyuncuyu şikâyet edeceği belirtildi.

KULÜBÜNDEN İZİNSİZ ANTRENMAN YAPIYOR

Villa birkaç gün önce İspanya 3. Ligi takımlarından Union Deportiva Lanzarot'la kulübü Boca'dan izinsiz antrenman yapıyor.

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