Bobo: 'Türkiye'de büyük kulüplerde oynadım'

Avustralya ekiplerinden Sydney'de forma giyen Bobo'nun sezon sonunda futbolu bırakacağı açıklandı. Kariyerine dair açıklama yapan Bobo ise Türkiye günlerine de değindi.



"UZUN BİR YOLCULUK OLDU"



Ülkemizde; Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor formaları giyen 37 yaşındaki futbolcu, açıklamasında, "Türkiye'de 10, Brezilya'da 5 ve Sydney'de 4 yıl forma giydim, benim için uzun bir yolculuk oldu" dedi.



"BİRÇOK GÜZEL ANIM VAR"



Sözlerini sürdüren Bobo, "Kariyerime baktığımda mutlu olmalıyım çünkü Türkiye ve Brezilya'da büyük takımlarda oynadım, Avustralya'da en başarılı takımda forma giydim. Kariyerimde birçok güzel anı var" ifadelerini kullandı.



"Avrupa'da ve Asya'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadım ve harika anılarım var" sözlerini kullanan tecrübeli futbolcu, "Liverpool'a ve diğer birçok başka takıma goller attım. Ayrıca Sydney için oynamak da büyük bir zevkti" şeklinde konuştu.



Brezilyalı futbolcu; Beşiktaş'ta 2006-2011, Kayserispor'da ise 2012-2015 yılları arasında forma giydi. Bobo, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını ise Alanyaspor'da geçirdi.





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