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Bir GM: "Tatum maksimum kontrat almazsa, çok şaşırırım"

Doğu Konferansı'ndan bir genel menajer, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum'ın maksimum sözleşme almadığı takdirde, "çok, çok şaşıracağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Doğu Konferansı'ndan bir genel menajer, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum'ın maksimum sözleşme almadığı takdirde, "çok, çok şaşıracağını" söyledi.

Tatum bu yaz bir sözleşme uzatması için uygun durumda ve Doğu Konferansı'ndan bir GM'e göre, kendisinin Boston'dan bir maksimum kontrat alması bekleniyor:

"Bence maksimum bir sözleşme uzatması alacak. Anlaşmada bazı teşvikler de olabilir; Yani, o LeBron James ya da Giannis Antetokounmpo gibi değil. Ama henüz değilse bile, en iyi 20 oyuncudan biri olmaya oldukça yakın ve hala çok genç. Genellikle böyle bir oyuncuyla iyi niyetli olmaya çalışırsınız. Belki de bazı muhtemel bonuslarla ve oldukça ulaşılabilir teşvikler ile maksimum bir anlaşma olacaktır, ama her türlü maksimum bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Eğer maksimum kontratın altında bir şey alırsa, çok, çok şaşırırdım."

2019-20 sezonu askıya alınmadan önce, Tatum, Celtics için 23.6 sayı, 7.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı ve önümüzdeki sezon çaylak kontratından 9.9 milyon dolar kazanacak.


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