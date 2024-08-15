NBA'den bir yönetici, NBA'in süperstar oyuncuları LeBron James ve Stephen Curry'nin bir daha "asla" aynı takımda olmayacağını iddia etti.



James ve Curry ikilisinin bu yaz Paris Olimpiyat Oyunları'nda ortaya koydukları işbirliği ve başarılı performans, bu isimlerin gelecekte bir daha beraber oynayıp oynamayacağına dair soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.



Hoopswire'dan Sam Amico'ya konuşan ve ismini vermeyen bir lig yöneticisi, yıldız ikilinin Olimpiyatlarda veya başka bir turnuvada bir daha asla takım arkadaşı olmayacaklarını öne sürdü:



"Bir analist ciddi ciddi LeBron ve Steph'in bir gün takım arkadaşı olacağıyla ilgili bir şey mi söylemişti? Öyle bir şey olamaz. Hatta, bir daha asla aynı takımda oynayamazlar. Olimpiyat serisi güzeldi evet. Ancak bu ikilinin tekrar takım arkadaşı olma ihtimali ebediyen sona ermiş durumda."



James ve Curry, bu yaz ABD Takımı'na katılan ilk katılımcılar arasındaydı ve her ikisi de takım için her maçta ilk beşte yer almıştı. Yıllarca sahada rakip olduktan sonra iki süperstar, All-Star hafta sonundan bu yana ilk kez takım arkadaşı olma şansı yakaladı ve altın madalyaya namağlup bir şekilde ulaşarak amaçlarına ulaştı.





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