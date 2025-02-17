Binicilikte hedef uluslararası organizasyonlara katılmak

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, olimpiyatlara uzanan bir başarı hikayesi yazmak istediklerini söyledi.
Başkan Hasan Engin Tuncer ve Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ata Zorlu, AA muhabirine binicilikteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli takımlar sorumlusu olarak görev yapacak Ata Zorlu ile güzel işlere imza atacaklarını dile getiren Tuncer, "Üç yıllık bir dönem geçirmiştik. Eksiklerimizi çok iyi tespit ettik. Yapılması gereken şeyleri hızla masaya yatırıyor ve üzerine tartışıyoruz. Daha da uzmanlaşarak ikinci dönemimizi daha sağlıklı geçireceğimizi düşünüyorum. Bir önceki dönemde milli takım seçicimiz yoktu. Kurul olarak hareket etmiştik. Ancak dünyada uygulanan sistem tek bir seçici olduğu yönünde. Türkiye'de de bunu uygulamaya karar verdik. Bu sene Balkanlar ve Avrupa hedefimiz olacak. Ardından olimpiyatlara kadar giden bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. İnşallah Ata Zorlu ile beraber çıktığımız bu yolda ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.
Başkan Tuncer, altyapıyı güçlendirme çalışmalarının da devam ettiğini ifade ederek şunlar kaydetti:
"Binicilik sporunu desteklemek için altyapıyı güçlendirmek lazım. Altyapıdan yukarıya sporcu taşıdığımız sürece çok daha fazla başarı elde etme şansımız var. Oldukça kalabalık bir sporcu potansiyelimiz mevcut. Küçük yaştaki binicilerimiz için pony müsabakalarımız olacak. Maalesef sadece Türkiye'de değil, dünyada da pony ihmal edildi. Ancak biz 4 yıldan bu yana iyi bir gelişim gözlemliyoruz. İnşallah bu dönemde belediyelerle de işbirliği yapacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Eksiklerimizden biri de tesis yetersizliği. Bu dönemimizde camiaya bir de tesis kazandırmak istiyoruz."
- Zorlu: "Ortak bir çalışma içerisinde olmalıyız"
Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ata Zorlu, genç sporcuların performansını artırıp uluslararası seviyede daha başarılı sonuçlar elde etmek için çabalayacaklarını aktardı.
Biniciliğe başladığı yıllardan bu yana inanılmaz bir ilerleme gördüğünü anlatan Zorlu, "Sporcu ve kulüp sayısı gittikçe artıyor. Bunu da bilinçli bir eğitimle daha üst seviyeye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği dışında olmamızdan dolayı uluslararası organizasyonlara katılma konusunda birtakım handikaplarımız var. Uluslararası müsabakalara mümkün olduğunca katılabileceğimiz bir ortamı yakalamamız gerekiyor. Bunları aşarsak, bu kadar genç neslin olduğu bir ülkede başarısız olunması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Binicilikte hedef uluslararası organizasyonlara katılmak
Türkiye Binicilik Federasyonu, altyapıyı güçlendirerek olimpiyatlara uzanan bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, olimpiyatlara uzanan bir başarı hikayesi yazmak istediklerini söyledi.
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