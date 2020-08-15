Bilyoner ile maç önü: Manchester City - Olimpik Lyon

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Olimpik Lyon karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 maçın 14'ünde en az 2 gol attı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçın ilk yarısını berabere bitirip ikinci yarısında kazandı.
- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta 2.5 gol barajı aşıldı.
- Lyon, Manchester City'e karşı oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi, 1 kez kazandı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 sezonunda 4 kez çeyrek final ve 1 kez yarı final başarısı gösterdi.
- Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez çeyrek finale kaldı ancak bu turu 1 kez geçebildi.
- Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodrigo, İlkay, De Bruyne; Sterling, Bernardo, Jesus.
Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Dembele, Depay.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 maçın 14'ünde en az 2 gol attı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçın ilk yarısını berabere bitirip ikinci yarısında kazandı.
- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta 2.5 gol barajı aşıldı.
- Lyon, Manchester City'e karşı oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi, 1 kez kazandı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 sezonunda 4 kez çeyrek final ve 1 kez yarı final başarısı gösterdi.
- Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez çeyrek finale kaldı ancak bu turu 1 kez geçebildi.
- Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodrigo, İlkay, De Bruyne; Sterling, Bernardo, Jesus.
Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Dembele, Depay.