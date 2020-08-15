Bilyoner ile maç önü: Manchester City - Olimpik Lyon

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Olimpik Lyon karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 maçın 14'ünde en az 2 gol attı.- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçın ilk yarısını berabere bitirip ikinci yarısında kazandı.- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta 2.5 gol barajı aşıldı.- Lyon, Manchester City'e karşı oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi, 1 kez kazandı.- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 sezonunda 4 kez çeyrek final ve 1 kez yarı final başarısı gösterdi.- Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez çeyrek finale kaldı ancak bu turu 1 kez geçebildi.- Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodrigo, İlkay, De Bruyne; Sterling, Bernardo, Jesus.Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Dembele, Depay.