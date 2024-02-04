Bilyoner'de Panathinaikos - Olympiakos maçını canlı izle, canlı oyna

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında zirve yarışını ilgilendiren maçta Fatih Terim'in çalıştığı Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'in ekibi Olympiakos karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Sven Jablonski yönetecek.
Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele Bilyoner'de canlı yayımlanacak. Dev derbiyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
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Panathinaikos XI: Dragowski, Vagiannidis, Jedvaj, Vitor Hugo, Mladenovic, Willian Arao, Kotsiras, Mancini, Bakasetas, Cantalapiedra, Jeremejeff
Olympiakos XI: Paschalakis, Marin, Retsos, Ntoi, Ortega, Hezze, Andre Horta, Fortounis, Masouras, Gelson Martins, Navarro
PANATHINAIKOS SON DURUM
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 44 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Panathinaikos son olarak Yunanistan Kupası'nda Atromitos'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
OLYMPIAKOS SON DURUM
Carlos Carvalhal yönetiminde inişli çıkışlı performans gösteren Olympiakos ise bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 13 kez kazandı. Ligde 20 hafta sonunda 41 puan toplayan Olympiakos, Panathinaikos'un hemen ardında dördüncü sırada yer alıyor.
Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele Bilyoner'de canlı yayımlanacak. Dev derbiyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA
Panathinaikos XI: Dragowski, Vagiannidis, Jedvaj, Vitor Hugo, Mladenovic, Willian Arao, Kotsiras, Mancini, Bakasetas, Cantalapiedra, Jeremejeff
Olympiakos XI: Paschalakis, Marin, Retsos, Ntoi, Ortega, Hezze, Andre Horta, Fortounis, Masouras, Gelson Martins, Navarro
PANATHINAIKOS SON DURUM
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 44 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Panathinaikos son olarak Yunanistan Kupası'nda Atromitos'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
OLYMPIAKOS SON DURUM
Carlos Carvalhal yönetiminde inişli çıkışlı performans gösteren Olympiakos ise bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 13 kez kazandı. Ligde 20 hafta sonunda 41 puan toplayan Olympiakos, Panathinaikos'un hemen ardında dördüncü sırada yer alıyor.