Bilyoner'de Panathinaikos - Olympiakos maçını canlı izle, canlı oyna

Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bilyoner'de Panathinaikos - Olympiakos maçını canlı izle, canlı oyna
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 11:55
Son güncelleme 04 Şubat 2024 15:40
Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında zirve yarışını ilgilendiren maçta Fatih Terim'in çalıştığı Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'in ekibi Olympiakos karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Sven Jablonski yönetecek.

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele Bilyoner'de canlı yayımlanacak. Dev derbiyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA

Panathinaikos XI: Dragowski, Vagiannidis, Jedvaj, Vitor Hugo, Mladenovic, Willian Arao, Kotsiras, Mancini, Bakasetas, Cantalapiedra, Jeremejeff

Olympiakos XI: Paschalakis, Marin, Retsos, Ntoi, Ortega, Hezze, Andre Horta, Fortounis, Masouras, Gelson Martins, Navarro


PANATHINAIKOS SON DURUM

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 44 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Panathinaikos son olarak Yunanistan Kupası'nda Atromitos'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

OLYMPIAKOS SON DURUM

Carlos Carvalhal yönetiminde inişli çıkışlı performans gösteren Olympiakos ise bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 13 kez kazandı. Ligde 20 hafta sonunda 41 puan toplayan Olympiakos, Panathinaikos'un hemen ardında dördüncü sırada yer alıyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery