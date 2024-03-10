Bilyoner'de Olympiakos - Panathinaikos maçını canlı izle, canlı oyna!

Yunanistan Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Olympiakos ile Panathinaikos'un karşı karşıya geleceği derbi maçı Bilyoner'de olacak. Futbol tutkunları saat 21.30'da Bilyoner'de buluşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bilyoner'de Olympiakos - Panathinaikos maçını canlı izle, canlı oyna!
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10 Mart 2024 01:09
Son güncelleme 10 Mart 2024 01:15
Yunanistan'da play-off heyecanı başlıyor. Şampiyonluk Turu'nda ilk maç büyük bir derbiye sahne olacak. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, derbide ezeli rakibi Olympiakos'a konuk olacak.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki bu dev maç saat 21.30'da başlayacak ve Bilyoner'de yayınlanacak. Maçı Bilyoner'de canlı izlemek ve canlı oynamak için şu bağlantıyı kullanabilir, dev maçın heyecanına ortak olabilirsiniz.

OLYMPIAKOS'TA SON DURUM

Olympiakos, normal sezonda son 5 maçından galibiyetle ayrıldı ve 57 puanla normal sezonu 3. sırada tamamladı.

PANATHINAIKOS'TA SON DURUM

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise normal sezonun son bölümünde düşüş yaşadı. Panathinaikos, normal sezondaki son 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrıldı ve sezonu 56. puanla dördüncü sırada tamamladı.





 



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