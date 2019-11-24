Bilyoner.com ile maç önü: Kayserispor - Sivasspor

Süper Lig'in 12. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Kayserispor, Nisan 2008'deki 1-0'lık yenilgiden bu yana Sivasspor'u Süper Lig'de konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (4G 5B).
*Kayserispor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Sivasspor (1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 11 karşılaşmada almıştı (3G 5B 3M).
*Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabilen Kayserispor (5B 7M), tek galibiyetini iç sahadaki son karşılaşmada aldı (1-0 vs Fenerbahçe).
*Süper Lig'de üç haftadır galip gelen Sivasspor, daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2011 arasında yine Rıza Çalımbay yönetiminde yaşamıştı (dört maç).
*2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Sivasspor (7 puan; 2G 1B 2M).
*Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de attığı iç saha golleri Pedro Henrique (3) ve Umut Bulut'tan (2) geldi.
*Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Emre Kılınç'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 3 asist).
*Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Rıza Çalımbay (1B 3M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Lung-Puolian-Yasir-Adennour-Lopes-Hasan-Şamil-Mensah-Adebayor-Henrique-Umut
Sivasspor: Samassa-Goiano-Aaron-Caner-Ziya-Hakan-Cofie-Fernando-Mert-Emre-Yatabare
BAHİS YORUMU
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin şu ana kadar en çok dikkat çeken takımı olan ve 11 hafta sonunda liderlik koltuğunda kendisine yer bulmayı başaran Sivasspor için adeta rüya devam ediyor diyebiliriz. Eğer devre sonuna kadar bu performanslarını sürdürürlerse liderliklerini sürdürebilirler. Kayserispor ise Bülent Uygun ile birlikte toparlanmaya çalışıyor ve mutlaka devre sonuna kadar 7-8 puan daha almayı hedefliyorlar. Ben çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bu sebeple de taraf bahislerini riskli buluyorum. Alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi bence ideal bahis gibi duruyor.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Kayserispor, Nisan 2008'deki 1-0'lık yenilgiden bu yana Sivasspor'u Süper Lig'de konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (4G 5B).
*Kayserispor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Sivasspor (1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 11 karşılaşmada almıştı (3G 5B 3M).
*Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabilen Kayserispor (5B 7M), tek galibiyetini iç sahadaki son karşılaşmada aldı (1-0 vs Fenerbahçe).
*Süper Lig'de üç haftadır galip gelen Sivasspor, daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2011 arasında yine Rıza Çalımbay yönetiminde yaşamıştı (dört maç).
*2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Sivasspor (7 puan; 2G 1B 2M).
*Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de attığı iç saha golleri Pedro Henrique (3) ve Umut Bulut'tan (2) geldi.
*Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Emre Kılınç'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 3 asist).
*Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Rıza Çalımbay (1B 3M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Lung-Puolian-Yasir-Adennour-Lopes-Hasan-Şamil-Mensah-Adebayor-Henrique-Umut
Sivasspor: Samassa-Goiano-Aaron-Caner-Ziya-Hakan-Cofie-Fernando-Mert-Emre-Yatabare
BAHİS YORUMU
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin şu ana kadar en çok dikkat çeken takımı olan ve 11 hafta sonunda liderlik koltuğunda kendisine yer bulmayı başaran Sivasspor için adeta rüya devam ediyor diyebiliriz. Eğer devre sonuna kadar bu performanslarını sürdürürlerse liderliklerini sürdürebilirler. Kayserispor ise Bülent Uygun ile birlikte toparlanmaya çalışıyor ve mutlaka devre sonuna kadar 7-8 puan daha almayı hedefliyorlar. Ben çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bu sebeple de taraf bahislerini riskli buluyorum. Alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi bence ideal bahis gibi duruyor.
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