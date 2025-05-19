Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında son haftalarda çıkan haberle canlı yayında cevap verdi.
"BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM"
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali ile ilgili A Haber'de canlı yayın programına konuk olan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Bilal Erdoğan açıklamasında, "Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım!" şeklinde konuştu.
"BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM"
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali ile ilgili A Haber'de canlı yayın programına konuk olan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Bilal Erdoğan açıklamasında, "Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım!" şeklinde konuştu.
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