19 Mayıs
Boluspor-Bandırmaspor
1-4
19 Mayıs
Brighton-Liverpool
0-129'
19 Mayıs
Lokomotiv Moscow-CSKA Moskova
2-2
19 Mayıs
Cordoba-CD Mirandes
0-1DA
19 Mayıs
Broendby IF-FC Midtjylland
1-2

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

calendar 19 Mayıs 2025 21:23 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 21:30
Fotoğraf: AA
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında son haftalarda çıkan haberle canlı yayında cevap verdi.

"BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM"

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali ile ilgili A Haber'de canlı yayın programına konuk olan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Bilal Erdoğan açıklamasında, "Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım!" şeklinde konuştu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.