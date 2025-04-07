Beykoz Belediyespor, Mihalıççık deplasmanında galip

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-33 yendi.
Haftanın kapanış maçı, Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan konuk ekip Beykoz Belediyespor, ikinci devre farkı açarak sahadan 49-33 galip ayrıldı.
Ligde play-off etabı öncesi son karşılaşma, 10 Nisan Perşembe günü Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında İstanbul'da yapılacak. Ligin 14. haftasından ertelenen müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Haftanın kapanış maçı, Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan konuk ekip Beykoz Belediyespor, ikinci devre farkı açarak sahadan 49-33 galip ayrıldı.
Ligde play-off etabı öncesi son karşılaşma, 10 Nisan Perşembe günü Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında İstanbul'da yapılacak. Ligin 14. haftasından ertelenen müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.