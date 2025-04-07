Beykoz Belediyespor, Mihalıççık deplasmanında galip

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-33 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beykoz Belediyespor, Mihalıççık deplasmanında galip
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07 Nisan 2025 20:07
Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-33 yendi.

Haftanın kapanış maçı, Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan konuk ekip Beykoz Belediyespor, ikinci devre farkı açarak sahadan 49-33 galip ayrıldı.

Ligde play-off etabı öncesi son karşılaşma, 10 Nisan Perşembe günü Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında İstanbul'da yapılacak. Ligin 14. haftasından ertelenen müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

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