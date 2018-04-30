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Beşiktaş'tan kupa maçı açıklaması!

Fenerbahçe ile oynanacak maça çıkmama kararı alan Beşiktaş, kamuoyuna duyuruda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan kupa maçı açıklaması!
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30 Nisan 2018 21:39
Beşiktaş, kaldığı yerden devam edilmesi kararı verilen ve maça çıkmayacağını açıkladığı kupa maçı hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla

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