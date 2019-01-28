Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N'Koudou ve Jakub Holubek

Adriano ve Ricardo Quaresma'nın durumlarının netlik kazanmadığı Beşiktaş'ta transferin son günlerine girilirken takviye çalışmaları iki koldan hız kazandı.Kara Kartal'ın bu doğrultuda sol bek Jakub Holubek ve sol kanat Kevin N'Koudou konusunda yoğun girişimler yaptığı öğrenildi. Tottenham'lı N'Koudou için nabız yokladığı iddia edilen siyah-beyazlıların, Fransız'ın kiralanması için Ada ekibiyle büyük oranda anlaştığı kaydedildi.23 yaşındaki oyuncunun Tottenham'da fazla şans bulamaması nedeniyle Beşiktaş forması giymesinde bir engel bulunmadığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçiren Nkoudou, bu sezon Tottenham'da sadece 1 lig karşılaşmasına çıktı ve 1 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.Kartal'ın sol beke düşündüğü Jakub Holubek isim sürpriz bir isim. Çek Ligi ekibi Zilina'da forma giyen 28 yaşındaki Slovak futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesi ve düşük maliyeti nedeniyle yönetim tarafından cazip görüldüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah beyazlıların Holubek'in menajeri ve kulübü ile temas kurduğu, gelişmelerin olumlu olduğu kaydedilirken, oyuncudan gelecek cevabın beklendiği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin 1.81 boyundaki futbolcu için 400 bin Euro gibi bir rakam önerisinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.