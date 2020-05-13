Beşiktaş'ta golcü transferi Larin'e bağlı

Forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel Cyle Larin olarak dikkat çekiyor.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta golcü transferi Larin'e bağlı
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13 Mayıs 2020 10:50
Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel Cyle Larin... Zulte Waregem'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği Kanadalı oyuncu, sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek. Hücum hattında Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ı elinde bulunduran Beşiktaş'ta, Larin'in gelmesiyle birlikte forvet sayısı 4'e yükselecek.

Yönetim, golcü transferini bu oyuncuyu elden çıkardıktan sonra gerçekleştirilecek. Böylece hem sayı azalacak hem futbolcunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olunacak hem de bonservis geliri sağlanacak.

Siyah beyazlılarda Güven'in kiralanması da gündemdeki yerini koruyor. Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, yüksek maaşı (2.5 milyon Euro) ve sakatlığı nedeniyle Aboubakar'a sıcak bakmadığı öğrenildi. 

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