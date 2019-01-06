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Beşiktaş'ta akıl oyunları! Tolgay Arslan ve Adem Ljajic...

Beşiktaş'ın transfer listesine koyduğu Tolgay Arslan'a Torino talip oldu. Siyah beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi ile görüşmek için İtalya'ya gidecek olan Fikret Orman, Torino'yu ikna etmesi halinde Ljajic'in bonservisini opsiyon ödemeden alacak.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta akıl oyunları! Tolgay Arslan ve Adem Ljajic...
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06 Ocak 2019 11:12
Torino'nun Tolgay Arslan'a talip olması, Beşiktaş için bir taşla iki kuş vurma fırsatını getirdi… Yönetim, satılacaklar listesine koyduğu Tolgay'ı İtalyan kulübüne vermeyi, karşılığında ise Ljajic'in bonservisini almayı planlıyor…

Sırp yıldızın bir maç daha oynaması halinde sözleşmesindeki 5 milyon 250 bin Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Torino'yu ikna edebilirse Ljajic için opsiyon bedeli ödemeyecek.

YÜZDE 50 KAR EDECEKLER

Ancak Beşiktaş yönetiminin Ljajic planları bununla da sınırlı değil. Sırp 10 numaraya Serie A ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, bonservisine sahip olduktan sonra oyuncuyu 9-10 milyon Euro'ya satıp yüzde 50 civarında kâr elde etmeyi hesaplıyor.

Yarın İtalya'ya gidecek başkan Fikret Orman ve asbaşkan Umut Güner'in, öncelikle Torino idarecileri ile bir araya gelerek takası çözüme kavuşturacağı, ardından da Ljajic'le ilgilenen kulüplerle temasa geçeceği öğrenildi.

SEMİH ÖZSOY İTİRAF ETTİ:
"TOLGAY FENER'İ İSTİYOR"

Beşiktaş yönetimi, Tolgay Arslan'a karşılık İtalya temsilci Torino'dan Adem Ljajic'in bonservisini almayı planlarken, Fenerbahçe cephesinden çok çarpıcı bir itiraf geldi. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Tolgay'ı kadromuza katmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

 

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