Beşiktaşlı yöneticiden Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamalara Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ yöneticisi Kerem Gürel'den tepki geldi.

, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaşlı yöneticiden Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı!
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06 Haziran 2023 11:19
Son güncelleme 06 Haziran 2023 11:23
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamalara Beşiktaş camiasından tepkiler devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından sert eleştiride bulundu.

İşte o açıklamalar;

Üç gün boyunca dişlerinizi fırçalamayıp bir ortama girdiğinizde, sizdeki kötü koku siz hariç ortamdaki herkesi rahatsız eder, sadece siz farkına varmazsınız.

Avrupada örnekleri olmasına, kural kitapçığında yazmasına rağmen hala normalize ettiğiniz, tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları yukarıdaki örneğe benzetiyorum. Herkes ne kadar adaletsiz ve kokuşmuş bir tavırda olduğunuzu biliyor. Sadece siz ve takımınız farkında değil.

Bu ülkede hiç bir takımın sizin kayırmanıza ihtiyacı yok. Sizden tek beklenen adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz. Size düşen bundan sonra istifa etmek, adaleti sağlayacak kişilere bu görevi teslim etmektir.

İşte o paylaşım;


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